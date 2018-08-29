Упаковка и развертка (дизайн)

Интересное задание, с радостью выполнил макет упаковки и визуализацию. Заказчик не терял связь, изменения которые необходимо внести, нарисовал и расписал план по пунктам (что мне очень приятно). После передачи мной всех требуемых файлов, последовала мгновенная оплата. Рекомендую на дальнейшее сотрудничество!