Уважаемые Дизайнеры, необходимо разработать дизайн упаковки (картонная коробка) и подготовить развертку, согласно техническому заданию. Прилагаются Цвета, логотип, подробное ТЗ, и конечно, коммуникация) Продукт-детское полотенце.
Дизайн и верстка ежедневника на англ языке
Добрый день, я коуч, планирую запуск линейки авторских высококлассных ежедневников и планеров на английском языке, нужен дизайнер, который сможет сделать стильный и изысканный дизайн и верстку. На обложке планируем эксклюзивные фотографии профессионального фотографа. Первый ежедневник на полгода, около 260 страниц, формат молескин 21х15.
Также нужен логотип и вообще корпоративный стиль.
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