Креативные визитки для магазина техники

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт24 заявки296 просмотров

Всем добрый вечер!

Хотелось бы обновить текущие визитки нашего магазина и сделать что-то современное и креативное.

Лицевая сторона макета (текст, который необходимо разместить в макете): 

-логотип (прикреплен к письму)

-магазин Б/У техники и электроники 

-www.T-Tech.by 

Обратная сторона макета (текст, который необходимо разместить в макете): 

Продажа Б/У компьютерной техники и электроники 

г. Минск ул. Мележа, 1 – офис 1231 

8 (029) 333-44-66 Velcom 

8 (033) 333-44-66 МТС 

www.T-Tech.by 

[email protected] 

соц сети: vk.com/ttechby 

               www.instagram.com/ttech_by/

  • В печати визиток можем использовать любые без ограничения материалы и технологии (к примеру использование фрагментарно УФ лака, визитки в виде открывашек, или к примеру матовый белый/черный картон без ламинации)
  • Желаемые цвета: цвета логотипа (голубой и черный), белый и ещё один можно цвет для акцентов каких-то (к примеру салатовый, но не обязательно)
  • Хотелось бы: cовременный креативный дизайн с какой-то изюминкой, современный шрифт, не блеклый но и не вырви глаз
Оплата посредством яндекс.деньги. Предоплата 30% после согласования)

Предложения по дизайну, примерное видения макета предлагаете Вы - полная свобода действий! Главное - результат)

7 лет назад
Zisano
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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