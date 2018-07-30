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Ищем дизайнера для подготовки этикеток
Приглашаем дизайнера для подготовки этикеток для кондитерских товаров по разработанному бренду Ahh!
У нас подготовлен Гайдлайн на русском языке, где описаны принципы построения дизайна упаковок, приведены примеры,
приложены необходимые шрифты и т.д.
Мы предоставим эти материалы после предварительного контакта с вами.
Наша фирма Pralinee OU www.praline.ee находится в Эстонии и занимается продажей продовольственных товаров под своими брендами,
которые мы разрабатываем самостоятельно. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.
Стоимость проекта 300-600 евро в зависимости от количества этикеток.
Оплата после принятия макета, на ваш счет или webmoney.
Заявки фрилансеров
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