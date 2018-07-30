Ищем дизайнера для подготовки этикеток

Приглашаем дизайнера для подготовки этикеток для кондитерских товаров по разработанному бренду Ahh!

У нас подготовлен Гайдлайн на русском языке, где описаны принципы построения дизайна упаковок, приведены примеры,

приложены необходимые шрифты и т.д.

Мы предоставим эти материалы после предварительного контакта с вами.

Наша фирма Pralinee OU www.praline.ee находится в Эстонии и занимается продажей продовольственных товаров под своими брендами,

которые мы разрабатываем самостоятельно. Заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Стоимость проекта 300-600 евро в зависимости от количества этикеток.

Оплата после принятия макета, на ваш счет или webmoney.