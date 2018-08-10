Сделать электронный макет визитки

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  2. Дизайн продукции
Завершен21 заявка487 просмотров

Сделать электронный макет визитки, макет есть в наличии (фото) так как электронная версия потерялась

7 лет назад
aquakiev
40 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно выполнил заказ, все требования учтены, работой очень довольны! Спасибо!
Все супер, оплата в срок, задание поставлено четко.

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dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
20 дней назад
7 лет назад
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