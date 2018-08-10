Для визитки, с обратной стороны, требуется отрисовать карту. Что нравится, навскидку: 1. https://www.legion-colour.ru/upload/medialibrary/349/legion_msk_service_map_newdesign_02.png 2. https://files.sudrf.ru/2533/user/road-sm.jpg 3. https://demiart.ru/forum/uploads5/post-53904-1273927990.jpg Наш адрес: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, 7/1
Сделать электронный макет визитки
Сделать электронный макет визитки, макет есть в наличии (фото) так как электронная версия потерялась
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