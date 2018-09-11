Дизайн карты Mastercard

# 1 — $ 100

Друзья, рады сообщить Вам, что в ближайшее время будет запущена совместная акция с Mastercard и ПриватБанк. В акции будут разыграны ценные призы и возможность получить бесплатно карту от Mastercard с индивидуальным дизайном от Weblancer.net.

По условиям конкурса необходимо отрисовать дизайн лицевой стороны карты от Mastercard, которая будет выпущена в рамках акции. Дизайн должен четко ассоциироваться с ресурсом Weblancer и быть готовым для нанесения непосредственно на карту. Если будут дополнительные требования от Mastercard, Вы должны быть готовы к их выполнению.

В остальном же полагаемся на ваш талант.

Конкурс будет проводиться до 31.08.2018 года. По результатам конкурса будет выбран один победитель.

Мы оставляем за собой право на продление или перезапуск конкурса, если в конкурсе не будут представлены работы должного уровня.

В прикрепленном файле шаблон карты, он приблизительный и дан для ориентирования в размещении элементов на карте.

Ссылка на логотип Weblancer

Победитель конкурса передает все авторские права ресурсу Weblancer.net на использование дизайна в любых, в том числе и коммерческих, целях. За победителем закрепляется право использования работы для размещения в портфолио, использование отрисованного дизайна в любых других целях, только после согласования с администрацией сервиса Weblancer.net.

Всем удачи и ждем от вас оригинальных, продуманных работ.