Необходимо сделать несколько вариантов дизайн макетов упаковки для двух наших продуктов (косметика, патчи под глаза), по заданному шаблону. Все материалы и подробную инструкцию могу скинуть в личной переписке.
Дизайн карты Mastercard
Друзья, рады сообщить Вам, что в ближайшее время будет запущена совместная акция с Mastercard и ПриватБанк. В акции будут разыграны ценные призы и возможность получить бесплатно карту от Mastercard с индивидуальным дизайном от Weblancer.net.
По условиям конкурса необходимо отрисовать дизайн лицевой стороны карты от Mastercard, которая будет выпущена в рамках акции. Дизайн должен четко ассоциироваться с ресурсом Weblancer и быть готовым для нанесения непосредственно на карту. Если будут дополнительные требования от Mastercard, Вы должны быть готовы к их выполнению.
В остальном же полагаемся на ваш талант.
Конкурс будет проводиться до 31.08.2018 года. По результатам конкурса будет выбран один победитель.
Мы оставляем за собой право на продление или перезапуск конкурса, если в конкурсе не будут представлены работы должного уровня.
В прикрепленном файле шаблон карты, он приблизительный и дан для ориентирования в размещении элементов на карте.
Ссылка на логотип Weblancer
Победитель конкурса передает все авторские права ресурсу Weblancer.net на использование дизайна в любых, в том числе и коммерческих, целях. За победителем закрепляется право использования работы для размещения в портфолио, использование отрисованного дизайна в любых других целях, только после согласования с администрацией сервиса Weblancer.net.
Всем удачи и ждем от вас оригинальных, продуманных работ.
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Дизайн продукции18 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать электронный макет визитки, макет есть в наличии (фото) так как электронная версия потеряласьЗавершен7 лет назад
- $20
Для визитки, с обратной стороны, требуется отрисовать карту. Что нравится, навскидку: 1. https://www.legion-colour.ru/upload/medialibrary/349/legion_msk_service_map_newdesign_02.png 2. https://files.sudrf.ru/2533/user/road-sm.jpg 3. https://demiart.ru/forum/uploads5/post-53904-1273927990.jpg Наш адрес: г. Москва, Нижний Кисловский переулок, 7/1Дизайн продукции18 заявокЗакрыт7 лет назад
Компания производитель продуктов питания из суперфудов. Работаем только после предоставления эскиза. Много интересных задач. С последующим трудоустройством в штат. Ваше территориальное нахождение в СПб - обязательно! Нужна будет обязательная личная ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $30
Дизайн упаковки для товара под ключ. Исполнитель предоставляеть заказчику все исходники дизайна (в растре и векторе) Заказчик обязуется перечислить средства по факту предоставления исходников и подтверждения работы.Завершен7 лет назад
Для музыкантши и композиторши.Дизайн продукции40 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем добрый вечер! Хотелось бы обновить текущие визитки нашего магазина и сделать что-то современное и креативное. Лицевая сторона макета (текст, который необходимо разместить в макете): -логотип (прикреплен к ...Дизайн продукции24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать дизайн визитоки.Завершен7 лет назад
- $600
Приглашаем дизайнера для подготовки этикеток для кондитерских товаров по разработанному бренду Ahh! У нас подготовлен Гайдлайн на русском языке, где описаны принципы построения дизайна упаковок, приведены примеры, приложены необходимые шрифты и ...Дизайн продукции20 заявокЗакрыт7 лет назад
Рисунок 1 к 1 Изменить логотип и все подписиЗавершен7 лет назад