Сделать электронный макет визитки, макет есть в наличии (фото) так как электронная версия потерялась
Дизайн упаковки продукта, косметика
Необходимо сделать несколько вариантов дизайн макетов упаковки для двух наших продуктов (косметика, патчи под глаза), по заданному шаблону. Все материалы и подробную инструкцию могу скинуть в личной переписке.
Заявки фрилансеров
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