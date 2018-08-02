Дизайн упаковки продукта, косметика

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт18 заявок190 просмотров

Необходимо сделать несколько вариантов дизайн макетов упаковки для двух наших продуктов (косметика, патчи под глаза), по заданному шаблону. Все материалы и подробную инструкцию могу скинуть в личной переписке.

7 лет назад
guest_15138589455536
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров