Визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен16 заявок168 просмотров

Требуется дизаин визитки. Компания занимается продажей зерновых культур. Хотелось бы что то простое и без излишеств.

7 лет назад
Racolorit
39 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$10
1 день
Спасибо Сергею за качественную, оперативную работу. Подошел с профессионализмом и креативом к задаче. Буду обращаться еще и рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
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Дизайн продукции

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