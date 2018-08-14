Добрый день. Нужно создать на основе текущих элементов фирменного стиля альбом с фотографиями упражнений для разных возрастных групп. Тематика - гимнастика для детей. Формат альбома - вертикальный А4. От вас по сути нужна верстка шаблона, ...
Визитка
Требуется дизаин визитки. Компания занимается продажей зерновых культур. Хотелось бы что то простое и без излишеств.
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