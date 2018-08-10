Создание фото-альбома с текстом А4

Добрый день. Нужно создать на основе текущих элементов фирменного стиля альбом с фотографиями упражнений для разных возрастных групп. Тематика - гимнастика для детей. Формат альбома - вертикальный А4. От вас по сути нужна верстка шаблона, последующее заполнение фотографиями и текстом, который я предоставлю. Сейчас пока нужно сделать шаблон. Ваши варианты дизайна приветствуются.