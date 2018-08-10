День добрый. Интересует создание постера в векторе для медицинского кабинета. Направление массаж и реабилетология. Хотелось бы что то интересное и не стандартное. Может что то на подобие прикрепленного файла.
Баннер / плакат в квартиру
Горизонтальный плакат для интерьера.
из пяти спортсменов.
прямоугольник - одна игровая площадка из разных площадок.
одна вытекает из другой.
слева направо - клетка ufc с нумергомедовым или макгрегором (решим) - nba , Джордан в красной форме Чикаго буллз в фирменном полёте - теннисный корт на Ролан Гаррос , на нем рафаэль надаль со своим мощнейшим форхендом - Овечкин во время броска по воротам - Яшин на воротах
все друг из друга вытекает
на кпждой площадке спортсмен.
остальное в личке.
Заявки фрилансеров
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