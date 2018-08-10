Баннер / плакат в квартиру

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт14 заявок231 просмотр

Горизонтальный плакат для интерьера.

из пяти спортсменов.

прямоугольник - одна игровая площадка из разных площадок.

одна вытекает из другой.

слева направо - клетка ufc с нумергомедовым или макгрегором (решим) - nba , Джордан в красной форме Чикаго буллз в фирменном полёте - теннисный корт на Ролан Гаррос , на нем рафаэль надаль со своим мощнейшим форхендом - Овечкин во время броска по воротам - Яшин на воротах

все друг из друга вытекает

на кпждой площадке спортсмен.

остальное в личке.

7 лет назад
2stvolah
Никита 
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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