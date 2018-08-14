Создать логотип бренда детских товаров. Разработать дизайн упаковки.

Необходимо разработать логотип бренда. Требуется относительно не сложный логотип. Геометрический гротеск. Шрифты без засечек, со штрихамиодной толщины и близкими к ровному кругу буквами о, е, с.

Основной упор делаю на дизайн упаковки.

Так же необходим дизайн вкладыша (одностороний) к товару.

Бренд ориентирован на рынок США!