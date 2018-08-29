Сделать листовку А4

$58
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок244 просмотра

http://realtnavi.ru/blog/umnyj-site-dlia-agentstva-nedvizhimosti-4877/  нужно сделать листовку А4 на одной стороне которой будут описаны его преимущества относительно обычных сайтов. А на другой выписать как-то красиво все основные функции системы, возможно разбив по блокам http://realtnavi.ru/blog/obuchenie/ 

7 лет назад
Edward_79
Эдуард 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

west_wanderer
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$58
3 дня
У Сергея потрясающий вкус и чувство стиля. С точки зрения чистого дизайне все было практически безупречно. Обязательно будем работать еще.
Было приятно работать вместе!

Заявки фрилансеров

west_wanderer
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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