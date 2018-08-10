Дизайн тюбика с гелем 80 мл.

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  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок169 просмотров

Размеры:

длина всего тюбика 140 мм (с колпачком)

длина от шва до колпачка 120 мм

ширина шва 55 мм

диаметр крышки 31 мм

Цвет. матовый черный, крышка тоже.

На передней стороне лого, название, блок с текстом

На обороте состав и доп текст.

Нужно подобрать шрифты, нанести текст на обе стороны тюбика.

Полный текст выбранному исполнителю.

Указывайте сроки и окончательную стоимость.

7 лет назад
StanlySEO
30 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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