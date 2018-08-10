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Дизайн тюбика с гелем 80 мл.
Размеры:
длина всего тюбика 140 мм (с колпачком)
длина от шва до колпачка 120 мм
ширина шва 55 мм
диаметр крышки 31 мм
Цвет. матовый черный, крышка тоже.
На передней стороне лого, название, блок с текстом
На обороте состав и доп текст.
Нужно подобрать шрифты, нанести текст на обе стороны тюбика.
Полный текст выбранному исполнителю.
Указывайте сроки и окончательную стоимость.
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