Интересует сделать дизайн авторского ежедневника, где каждый месяц будет в своём стиле( цветовом решении) , из страниц необходимо будет разработать ( есть одноцветный пример) страницу глобальных целей, цели на квартал, на месяц, на неделю, страница дня и страницы для замёток. Страницы должны вызывать и вдохновлять. Он должен быть элементом гордости владельца, но при этом в нем должно быть приятно работать. Так же нужна будет обложка и вкладыш.