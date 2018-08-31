Разработки листовки для рекламы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен12 заявок212 просмотров

Нужны дизайн/разработка макета листовки (готов для печати), по теме:

1. разработка и продвижение сайтов

2. оказание ИТ услуг (настройка, администрирование сетей и серверов)

Формат думаю А6. на одном листе визуально в 2х частях распределить текст (текст прилагается)

Прошу без спама, написать ваши предложения: цена/срок/пример(желательно)

P.S. работа пойдет для новичков, которым важна отзыв/портфолио. 

цена вопроса - 300 рублей.

7 лет назад
Dansell
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Все сделано в срок и как пожелали. Спасибо за работу.
Рекомендую заказчика, оплата в срок, четкая постановка задачи, спасибо

Заявки фрилансеров

qlabbby
42 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад