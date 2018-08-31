Дизайн курса по английскому языку (по предоставленному контенту) Верстка и правка уроков; Создание макета для курса; Подборка картинок для уроков в определённом стиле и формате; Редактирование картинок, аудио, видео файлов.
Разработки листовки для рекламы
Нужны дизайн/разработка макета листовки (готов для печати), по теме:
1. разработка и продвижение сайтов
2. оказание ИТ услуг (настройка, администрирование сетей и серверов)
Формат думаю А6. на одном листе визуально в 2х частях распределить текст (текст прилагается)
Прошу без спама, написать ваши предложения: цена/срок/пример(желательно)
P.S. работа пойдет для новичков, которым важна отзыв/портфолио.
цена вопроса - 300 рублей.
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