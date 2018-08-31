Дизайн буклета А4 с двумя сгибами вовнутрь

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен20 заявок269 просмотров

Нужно сделать дизайн буклета А4 с двумя сгибами вовнутрь для салона красоты. Внутри будет прайс на услуги, на лицевой стороне логотип, некоторый текст, контакты...

7 лет назад
freelll
Сергей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
$15
2 дня
Все ок! Рекомендую! Получился отличный дизайн
Работа была интересная) Оплата была сделана вовремя без каких либо малейших задержек. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Mayba
Алена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад