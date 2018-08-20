Дизайн листовки

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт19 заявок193 просмотра

нужно создать макет листовки (пару, тройку вариантов)есть лого в векторе, старый макет, текст набит в вордовском файленеобходимо сделать что то яркое красивое (в корале, с передачей шрифтов в последующем), конкретных пожеланий по дизайну нет.подробности в личку...

7 лет назад
OlgaRusskaya
Ольга 
42 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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