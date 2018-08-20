Дизайн буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт17 заявок216 просмотров

Указывайте пожалуйста сроки и стоимость. 

Разработать дизайн буклета. 

Ниже есть старый буклет и макеты нового. 

Можно на буклет добавить фразы (если они будут уместны и не будут визуально перегружать буклет текстом): 

Стекольный Дом. Отражение качества (про зеркала) 

Стекольный Дом. Производство идей (про конструкции) 

Стекольный Дом. С нами идеи обретают форму. 

Стекольный Дом. Быстрый/надёжный путь к Вашим идеям. 

Фото для буклета можно брать с сайтов: 

steklodom.by 

almaz-luks.by

7 лет назад
webernetic-bel
Анна 
34 года
10 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров