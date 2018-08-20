Указывайте пожалуйста сроки и стоимость.

Разработать дизайн буклета.

Ниже есть старый буклет и макеты нового.

Можно на буклет добавить фразы (если они будут уместны и не будут визуально перегружать буклет текстом):

Стекольный Дом. Отражение качества (про зеркала)

Стекольный Дом. Производство идей (про конструкции)

Стекольный Дом. С нами идеи обретают форму.

Стекольный Дом. Быстрый/надёжный путь к Вашим идеям.

Фото для буклета можно брать с сайтов:

steklodom.by

almaz-luks.by