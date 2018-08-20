Разработка дизайна этикетки, дизайна логотипа и нейминг

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  2. Дизайн продукции
Закрыт20 заявок226 просмотров

Наша компания производит крафтовый сидр натуральный. 

Необходимо разработать дизайн этикетки, логотип и нейминг. 

Отталкиваться от лаконичности, минимализма, привязки к локальному месту (Екатеринбург, Свердловская область)

Подробности обсудим в переписке.

Предлагайте, время не ограничено

7 лет назад
nbabin
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров