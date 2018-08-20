Требуется разработать приглашение.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт5 заявок174 просмотра

Добрый день, необходимо разработать приглашение на выставку. (сверстать в mailchimp)

Подробности в скайпе

7 лет назад
WGT-iT
Павел 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров