Этикетка для питьевой воды

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен6 заявок158 просмотров

Добрый вечер. Нужно сделать этикетку для питьевой воды. Сколько это будет стоить? Если что пишите в личку.

7 лет назад
mashatitowa
Мария 
32 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

SemenShishkinOl
Семен 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад
$20
1 день
Работа сделана хорошо и в срок. Спасибо за работу
Мария спасибо за проект. С вами было приятно работать!

Заявки фрилансеров

SemenShishkinOl
Семен 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
7 лет назад