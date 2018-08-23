Баннеры, карта абонемента под печать за уроки танцев

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт12 заявок181 просмотр

Нужно сделать дизайн карты абонемента (формат визитки) и рекламных баннеров для печати. Логотип имеется, расплатиться готовы абонементом на посещение занятий в нашей студии танцев, студия не новая (>10 лет), охвачены подавляющее большинство танцевальных направлений. Находимся в Москве, ЮВАО. Будем рады сотрудничеству.

7 лет назад
Alexan_d
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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