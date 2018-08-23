Нужно сделать дизайн буклета А4 с двумя сгибами вовнутрь для салона красоты. Внутри будет прайс на услуги, на лицевой стороне логотип, некоторый текст, контакты...
Разработка дизайна обложек для CD дисков
разработка дизайна обложек для CD дисков
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