Макет флаеры

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Завершен29 заявок299 просмотров

Добрый день.

Необходим макет флаера формата А6. На флаере должна быть следующая информация:

Презентация табака Enigma

 20:00 

ул. Большая Покровская 28.

14.09.18 

P.S.  Макет должен быть в стилистике Кальянной сферы. Также на флаере должны присутствовать логотип

7 лет назад
guest_15355437976711
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад
$15
2 дня
Все понравилось, сроки соблюдены. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать. Своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

vm-design
Виктория 
43 года
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
7 лет назад

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