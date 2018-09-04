Для проекта СПАСАТЕЛЬ.РЯДОМ (spasatel.me)

Нужно быстро сделать дизайн сертификата.

Конечный файл должен быть в формате PDF с полями, которые можно заполнить.

Суть сертификата - подтвердить прохождение аттестации по первой помощи.

Логотипы и т.п. все есть,

Пример ( не по дизайну а просто по заполнению) прилагается.

Сделать нужно крайне быстро (2 дня)