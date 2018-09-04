Дизайн сертификата

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен11 заявок191 просмотр

Для проекта СПАСАТЕЛЬ.РЯДОМ (spasatel.me)

Нужно быстро сделать дизайн сертификата.

Конечный файл должен быть в формате PDF с полями, которые можно заполнить.

Суть сертификата - подтвердить прохождение аттестации по первой помощи.

Логотипы и т.п. все есть,

Пример ( не по дизайну а просто по заполнению) прилагается.

Сделать нужно крайне быстро (2 дня)

7 лет назад
Boriska22
Борис 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$35
2 дня
все отлично, профессионально и быстро
Благодарю Вас, Борис, за интересный творческий проект! Мои искренние рекомендации!

Заявки фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад