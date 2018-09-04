Необходимо создать дизайн бейджиков для сотрудников.
Дизайн сертификата
Для проекта СПАСАТЕЛЬ.РЯДОМ (spasatel.me)
Нужно быстро сделать дизайн сертификата.
Конечный файл должен быть в формате PDF с полями, которые можно заполнить.
Суть сертификата - подтвердить прохождение аттестации по первой помощи.
Логотипы и т.п. все есть,
Пример ( не по дизайну а просто по заполнению) прилагается.
Сделать нужно крайне быстро (2 дня)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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