Внести изменения в макет коробки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен14 заявок219 просмотров

Есть 4 макета (коробки). Надо внести небольшие изменения в текст и фото. Макет одной из коробок прикреплен. Остальные такие же по наполнению. Исходные макеты есть в Иллюстраторе и в PDF формате.

7 лет назад
guest_15355487134076
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад
$20
1 день
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Приятный, позитивный человек. Всегда на связи. Оплата быстрая. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

daiyk
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
7 лет назад

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