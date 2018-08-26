Двухстороний дизайн листловки
Макет в журнал форматом А6
формат А6
надпись:
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Укажи промокод Раскраскин-получи скидку 100 рублейАкция действует до 1декабря 2018 годаХотелось бы с такой картинкой, если будет смотреться ни очень, то что нибудь придумать интересноеОт края отступить 4мм
Заявки фрилансеров
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