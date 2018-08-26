Макет в журнал форматом А6

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Закрыт7 заявок175 просмотров

формат А6

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Ламинирование ресниц- 800 рублей Ботокс ресниц- 1000 рублей Ботокс+Ламинирование- 1300 рублей Наращивание ресниц (классика)- 700 рублей 

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Укажи промокод Раскраскин-получи скидку 100 рублейАкция действует до 1декабря 2018 годаХотелось бы с такой картинкой, если будет смотреться ни очень, то что нибудь придумать интересноеОт края отступить 4мм

7 лет назад
Raskraskin35
Надежда 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров