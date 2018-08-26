Видео урок

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
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Сделать подробный видео урок по 3 ds max 2018 

Нужно нарисовать банку и наложить этикетку.

Банку нужно будет построить линией, потом использовать модификатор Lathe. банке задать небольшую толщину примерно 2-3 мм.

нарисовать крышку. Материал матовый чёрный пластик.

наложить наклейку.

https://yadi.sk/i/Djx3C1Ag3ag8ep

https://yadi.sk/i/u7OxvpRK3ag8ev

7 лет назад
zlomotr
Данила 
34 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)

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