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Видео урок
Сделать подробный видео урок по 3 ds max 2018
Нужно нарисовать банку и наложить этикетку.
Банку нужно будет построить линией, потом использовать модификатор Lathe. банке задать небольшую толщину примерно 2-3 мм.
нарисовать крышку. Материал матовый чёрный пластик.
наложить наклейку.
https://yadi.sk/i/Djx3C1Ag3ag8ep
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