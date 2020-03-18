Перевод на испанский

Нужен перевод на: Английский, немецкий, испанский, французский. Меню и около 15 страниц сайта Деловая лексика, медизделия. Несколько Кз Ваши цены (за Кз бп) и указание опыта в данной теме, просьба указывать СРАЗУ в предложении. Торг и переписку на эту тему вести ...
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Всем привет! Нужно перевести на испанский часть сайта. Подробности в ЛС. Прошу сразу писать свой опыт и цену за 1000 знаков.
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