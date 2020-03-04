Требуется перевод на английский

$3
ПереводыЗакрыт24 заявки579 просмотров
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Требуется перевести ТЗ на английский:

https://docs.google.com/document/d/1c-x-D7qQHJsY98U2MHELSmHLgQtcL7qP0OPdz1h67nQ/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС

4 года назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 дней назад