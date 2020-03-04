Требуется перевод на английский

Необходимо произвести качественный перевод аудиозапись речи в текстовый вид. Продолжительность аудиозаписи 1 час. 44 мин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести ТЗ на английский:
https://docs.google.com/document/d/1c-x-D7qQHJsY98U2MHELSmHLgQtcL7qP0OPdz1h67nQ/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС
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