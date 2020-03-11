Перевод текста на английский по тематике похудания

$4
ПереводыЗавершен24 заявки393 просмотра
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Необходимо перевести текст на английский.

Пожелания - без ошибок, простые предложения, хороший слог.

4 года назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
месяц назад
4 года назад
$5
1 день
Все понравилось, рекомендую!
Спасибо за проект. Буду рада сотрудничеству в будущем!