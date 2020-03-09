Перевести растр в вектор

ПереводыЗавершен2 заявки293 просмотра
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Нужно перевести простое изображение (точнее текстовую надпись) из растра в вектор.

Результатом должны быть файлы .tif разрешения 300 pdi и собственно векторный файл .ai

Оплата 200 ₽

-перевод на карту СБ, ЯД.

4 года назад
Okno1
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Victory7773
23 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Все супер. Быстро и четко, спасибо!
Все отлично. Четкая задача, быстрая оплата. Спасибо!