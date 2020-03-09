Перевести растр в вектор

Нужен RU->EN перевод 15 описаний программ по 2500 знаков без пробелов. Исходники есть. Перевод именно с русского на английский. Если Вы готовы переводить лишь с английского на русский, то Вы не подойдете, к сожалению. Оплата: 25-30 руб ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести простое изображение (точнее текстовую надпись) из растра в вектор.
Результатом должны быть файлы .tif разрешения 300 pdi и собственно векторный файл .ai
Оплата 200 ₽
-перевод на карту СБ, ЯД.
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