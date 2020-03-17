Перевести в печатный текст аудиозапись.

Нужен RU->EN перевод 15 описаний программ по 2500 знаков без пробелов. Исходники есть. Перевод именно с русского на английский. Если Вы готовы переводить лишь с английского на русский, то Вы не подойдете, к сожалению. Оплата: 25-30 руб ...