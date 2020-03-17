Перевести в печатный текст аудиозапись.

ПереводыЗавершен20 заявок440 просмотров
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Необходимо перевести аудиозапись разговора двух лиц в печатный текст дословно.

4 года назад
desenio
Денис 
39 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
merkysha
Марина 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$1
1 день
WMZ
Марины выполнила объемную работу, качество на высоком уровне, вот немного со сроками не успела, но скорее, при получении заказа необходимо все таки рассчитать свои силы и время, а так все супер. Рекомендую.
Спасибо за заказ и приятное сотрудничество. Обращайтесь!