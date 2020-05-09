pikulenkopolina

Полина pikulenkopolina

 
24 годаБеларусь/Минск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Переводчик английского языка

Здравствуйте!  Касательно моего опыта - изучаю английский язык уже 10 лет, свободно общаюсь. Более того, обучаюсь в университете по специальности международное право, владею юридической лексикой, дипломатической, имею опыт в составлении документов и писем. Также, проходила курс по теории и практике перевода, поэтому отлично ориентируюсь в переводе как художественных текстов, так и официальных документов. Более того, место моей основной работы связано с изучением американского законодательства. Буду рада посотрудничать!

недостаточно оценок
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$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
denis7778
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Нужно оперативно перевести 3 страницы А4 юридических документов
Всё отлично. Полина сделала перевод на очень высоком уровне весьма сложных специфичных документов. Рекомендую
Отличный заказчик!
Ответный отзыв