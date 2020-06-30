Коммуникатор немецкого языка

Задача: разместить информацию на сайтах в Германии и соц.сетях на немецком языке

о вакансии куратора клининговой компании в Берлине.(текст на русском есть)

На дистанционных переговорах руководителя компании с заинтересовавшимся кандидатом быть переводчиком с русского на немецкий и обратно.