Коммуникатор немецкого языка

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт15 заявок755 просмотров

Задача: разместить информацию на сайтах в Германии и соц.сетях на немецком языке

о вакансии куратора клининговой компании в Берлине.(текст на русском есть)

На дистанционных переговорах руководителя компании с заинтересовавшимся кандидатом быть переводчиком с русского на немецкий и обратно.

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