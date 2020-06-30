Перевод видеокурса по программированию с русского на немецкий язык

$1000
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Закрыт15 заявок837 просмотров

Перевод видеокурса по программированию с русского на немецкий язык. 55 часов. Начитка аудио с таймингом. Бюджет $1000.

5 лет назад
YouRaAll
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