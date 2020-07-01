Перевод текста с русского на французский

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Закрыт20 заявок679 просмотров

Здравствуйте, коллеги,

Стандартный, обычный перевод текста без отклонения от контекста с русского на французский. Тематика: автомобили. Гонорар, сроки и всё остальное обсуждаемо. Для получения заказа нужно пройти небольшое тестовое задание. 

5 лет назад
Translator2020
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