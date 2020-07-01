Перевод видеокурса по программированию с русского на немецкий язык. 55 часов. Начитка аудио с таймингом. Бюджет $1000.
Перевод текста с русского на французский
Здравствуйте, коллеги,
Стандартный, обычный перевод текста без отклонения от контекста с русского на французский. Тематика: автомобили. Гонорар, сроки и всё остальное обсуждаемо. Для получения заказа нужно пройти небольшое тестовое задание.
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