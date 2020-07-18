Перевести тексты сайта на украинский язык

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Завершен135 заявок2798 просмотров

Необходимо весь текст сайта (все разделы информационные, палитра цветов, новости, статьи, меню) перевести на укр. язык.

Сайт небольшой.

Сайт в личку исполнителю.

тематика - пвх панели.

5 лет назад
fox-agency
Екатерина 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

linolya3
Ольга 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
$7
1 день
Escrow
Благодарю за качественно выполненное задание. Рекомендую Ольгу, как ответственного, пунктуального человека. Задание выполнено в срок. Тз понято, принято и выполнено без замечаний. Ольга ответственно подошла к заданию. Качество - 5. Сроки - 5. Коммуникация - 5. Благодарю за сотрудничество.
Отличный заказчик. Четкое, понятное ТЗ, быстрая проверка и своевременная оплата. Было приятно сотрудничать, рекомендую!

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