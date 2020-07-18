Здравствуйте, коллеги, Стандартный, обычный перевод текста без отклонения от контекста с русского на французский. Тематика: автомобили. Гонорар, сроки и всё остальное обсуждаемо. Для получения заказа нужно пройти небольшое тестовое задание.
Перевести тексты сайта на украинский язык
Необходимо весь текст сайта (все разделы информационные, палитра цветов, новости, статьи, меню) перевести на укр. язык.
Сайт небольшой.
Сайт в личку исполнителю.
тематика - пвх панели.
Выбранный исполнитель
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