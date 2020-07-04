Перевод с русского на английский, без ошибок, быстро и качественно
Срочно перевести 2 страницы с английского на абхазский
Необходимо сделать срочный перевод за час, 2 страницы с английского на абхазский ( латинскими буквами ) , пишите в лс обсудим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Переводы270 заявокЗакрыт5 лет назад
требуется грамотный перевод 2х страниц сайта, https://gmbl.ng/ и https://gmbl.ng/advertiser на английский, требуется грамотный перевод терминов используемых в арбитраже трафика. Перевести всю информацию, в том числе и отзыв на главной странице (https://gmbl.ng/). Для обоих станиц требуется перевести на англ. весь ...Переводы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести текст с английского на русский, обьем 3000 символов.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Письмо - 1 страница в MS Word.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно с русского на английский несколько статей. В общей сложности 7000 знаков Тематика - софт Также вычитать несколько статей на английском Требование - знание языка Fluent / NativeПереводы68 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст с английского на русский текст скину в лс О цене договоримсяПереводы76 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст. Тематика - рекомендательные письма для получения визы.Переводы62 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо весь текст сайта (все разделы информационные, палитра цветов, новости, статьи, меню) перевести на укр. язык. Сайт небольшой. Сайт в личку исполнителю. тематика - пвх панели.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте, коллеги, Стандартный, обычный перевод текста без отклонения от контекста с русского на французский. Тематика: автомобили. Гонорар, сроки и всё остальное обсуждаемо. Для получения заказа нужно пройти небольшое тестовое задание.Переводы20 заявокЗакрыт5 лет назад
- $1000
Перевод видеокурса по программированию с русского на немецкий язык. 55 часов. Начитка аудио с таймингом. Бюджет $1000.Переводы15 заявокЗакрыт5 лет назад