Перевод с английского

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Завершен86 заявок2216 просмотров

Необходимо перевести текст с английского на русский, обьем 3000 символов.

5 лет назад
anromanova
Анастасия 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

antinz
31 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$6
1 день
Escrow
Всё супер) Очень качественный перевод
Был очень рад сотрудничеству. Анастасия отличный заказчик.

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