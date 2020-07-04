Перевести на английский несколько статей, 7000 знаков. Тематика - софт

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Закрыт68 заявок1258 просмотров

Нужно с русского на английский несколько статей. В общей сложности 7000 знаков

Тематика - софт

Также вычитать несколько статей на английском

Требование - знание языка Fluent / Native

5 лет назад
allex-under
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