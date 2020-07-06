Перевод с русского на английский

требуется грамотный перевод 2х страниц сайта, https://gmbl.ng/ и https://gmbl.ng/advertiser на английский, требуется грамотный перевод терминов используемых в арбитраже трафика. Перевести всю информацию, в том числе и отзыв на главной странице (https://gmbl.ng/). Для обоих станиц требуется перевести на англ. весь ...