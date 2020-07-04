Перевод лендинга

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Закрыт13 заявок393 просмотра

требуется грамотный перевод 2х страниц сайта, https://gmbl.ng/ и https://gmbl.ng/advertiser на английский, требуется грамотный перевод терминов используемых в арбитраже трафика. Перевести всю информацию, в том числе и отзыв на главной странице (https://gmbl.ng/).  Для обоих станиц требуется перевести на англ. весь видимый текст, а так же шапку  и подвал сайта. 

5 лет назад
fergin
Виктор 
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