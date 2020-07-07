Необходимо сделать срочный перевод за час, 2 страницы с английского на абхазский ( латинскими буквами ) , пишите в лс обсудим.
Перевод (локализация сайта)
Сервису верификации прогнозов https://odds.am/ru/ всвязи с планируемым выходом на англоязычную аудиторию требуется переводчик английского языка.
- Примерный общий объем работы - порядка 100К знаков
- Примерный срок - до трех недель
- Практически каждый день по согласованию мы будем высылать вам 2-3 небольших статьи и 2-3 микростатьи (примеры приведены ниже)
- Далее вы переводите текст, мы проверяем его и размещаем у нас на сайте
- В текстах будут html тэги, их мы конечно не оплачиваем и переводить их не нужно)
- Если вы носитель языка, это будет существенным плюсом
- Если вы разбираетесь в букмекерской тематике, это будет дополнительным плюсом
- Ваша подработка может длится годами, так как постоянно нужно будет обновлять и редактировать тексты на сайте, также мы оплатим по договоренности вычитку сайта на предмет орфографических, синтаксических,стилистических и прочих ошибок
- Оплачивать можем хоть каждый день, но предпочтительнее 1 раз в неделю, в идеале Webmoney, Skrill, но в целом мы можем оплатить практически как угодно
- Также мы оплачиваем комиссию за перевод вам средств
Заявки фрилансеров
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