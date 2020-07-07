Перевод (локализация сайта)

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Закрыт52 заявки931 просмотр

Сервису верификации прогнозов https://odds.am/ru/ всвязи с планируемым выходом на англоязычную аудиторию требуется переводчик английского языка.

  • Примерный общий объем работы - порядка 100К знаков
  • Примерный срок - до трех недель
  • Практически каждый день по согласованию мы будем высылать вам 2-3 небольших статьи и 2-3 микростатьи (примеры приведены ниже)
  • Далее вы переводите текст, мы проверяем его и размещаем у нас на сайте
  • В текстах будут html тэги, их мы конечно не оплачиваем и переводить их не нужно)
  • Если вы носитель языка, это будет существенным плюсом
  • Если вы разбираетесь в букмекерской тематике, это будет дополнительным плюсом
  • Ваша подработка может длится годами, так как постоянно нужно будет обновлять и редактировать тексты на сайте, также мы оплатим по договоренности вычитку сайта на предмет орфографических, синтаксических,стилистических и прочих ошибок
  • Оплачивать можем хоть каждый день, но предпочтительнее 1 раз в неделю, в идеале Webmoney, Skrill, но в целом мы можем оплатить практически как угодно
  • Также мы оплачиваем комиссию за перевод вам средств
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5 лет назад
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