Необходимо грамотно перевести текст на английский!

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Закрыт42 заявки709 просмотров

Доброго времени суток! Необходимо перевести ряд текстов. 

5 лет назад
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Заявки фрилансеров

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