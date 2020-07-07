Перевод небольшого текста английский-китайский

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Закрыт32 заявки737 просмотров

Для лендингов есть небольшой объем текста (до 1кз наков), которые нужно перевести на китайский язык (аудитория Китай материковый и Гонконг)

5 лет назад
drozdigor
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