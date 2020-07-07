Требуется проверить сайт ars-handel.de на корректность немецкому языку. Сайт строительной тематики, поэтому хотелось бы исполнителя в теме. Требуется проверить все страницы и написать исправления
Перевод небольшого текста английский-китайский
Для лендингов есть небольшой объем текста (до 1кз наков), которые нужно перевести на китайский язык (аудитория Китай материковый и Гонконг)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо перевести ряд текстов.Переводы42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Сервису верификации прогнозов https://odds.am/ru/ всвязи с планируемым выходом на англоязычную аудиторию требуется переводчик английского языка. Примерный общий объем работы - порядка 100К знаковПримерный срок - до трех недельПрактически каждый день по согласованию мы будем высылать вам 2-3 ...Переводы52 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать срочный перевод за час, 2 страницы с английского на абхазский ( латинскими буквами ) , пишите в лс обсудим.Переводы1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $30
Перевод с русского на английский, без ошибок, быстро и качественноПереводы270 заявокЗакрыт5 лет назад
требуется грамотный перевод 2х страниц сайта, https://gmbl.ng/ и https://gmbl.ng/advertiser на английский, требуется грамотный перевод терминов используемых в арбитраже трафика. Перевести всю информацию, в том числе и отзыв на главной странице (https://gmbl.ng/). Для обоих станиц требуется перевести на англ. весь ...Переводы13 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо перевести текст с английского на русский, обьем 3000 символов.Переводы1 исполнительЗавершен5 лет назад
Письмо - 1 страница в MS Word.Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно с русского на английский несколько статей. В общей сложности 7000 знаков Тематика - софт Также вычитать несколько статей на английском Требование - знание языка Fluent / NativeПереводы68 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести текст с английского на русский текст скину в лс О цене договоримсяПереводы76 заявокЗакрыт5 лет назад