Нужно перевести несколько страниц сайта на литовский язык, тексты дам в файле + есть на сайте, тексты не сложные, но сайт для литовцев - поэтому нужен человек с родным Литовским (обязательно). Напишите сразу на какую сумму рассчитывать за символ. Сделать нужно в самое ближайшее время.