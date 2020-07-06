Перевести несколько страниц сайта на литовский язык

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Закрыт10 заявок647 просмотров

Нужно перевести несколько страниц сайта на литовский язык, тексты дам в файле + есть на сайте, тексты не сложные, но сайт для литовцев - поэтому нужен человек с родным Литовским (обязательно). Напишите сразу на какую сумму рассчитывать за символ. Сделать нужно в самое ближайшее время.

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