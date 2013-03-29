0939831000

Необходимо сделать дизайн проект (с простой 3D визуализацией) для частного салона (продажа автомобилей). Работа удаленная. Предоставим схему, фото стен, и несколько обзорных видео. Самое главное в данном случае это дизайн решение. ...
- Интерьеры и Экстерьеры10 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Необходимо перенести сайт на новый хостинг. Сайт работал на хостинге webfaction.com, в связи с закрытием хостинг компании, нужно перенести на другой хороший хостинг. Стек такой: Джанго 2, Пайтон 3.6, Постгрес Основные вопросы к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт4 года назад
- $70
Дизайн решение офисной парты (кресло-стол). Есть подробное ТЗ, чертеж не нужен, нужно продуктовое дизайн решение. Необходимо минимально понимать в какие материалы и цвета как в итоге будут выглядеть, уметь рисовать и очень хотеть сделать великолепно. ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт4 года назад
Для периодической помощи, нужен человек знающий французский и русский язык. Будет нужно: - перевести небольшой сайт. - переводить переписку с французом. - в случае необходимости провести телефонные переговоры с бизнес партнером ...Переводы9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Нужно на django (Python) получить по API список заказов магазина на ecwid. После чего записать заказы в нашу базу данных через ORM Django. (тут нужно просто показать пример записи для нескольких переменных заказа.) ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести несколько страниц сайта на литовский язык, тексты дам в файле + есть на сайте, тексты не сложные, но сайт для литовцев - поэтому нужен человек с родным Литовским (обязательно). Напишите сразу на какую ...Переводы10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно перевести сайт на немецкий язык, тексты дам в файле, тексты не сложные, автомобильная тематика.Сайт для немцев, поэтому и перевести как для немцев. Напишите сразу на какую сумму рассчитывать за символ. Сделать нужно ...Переводы12 заявокЗакрыт5 лет назад
- $10
Создание карты сайта под джумлу. Необходим совет с наглядным пояснением в реализации карты сайта под Джумлу. Испробованные модули не дают нужного качества и удобства по работе с картой сайта. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходима помощь в развитии и продвижении группы Официальная группа для бизнес сайта. Тематика: фондовый рынок. Интересует: - Консультация по развитию. Если вы специалист, пожалуйста, объясните это по скайпу или в письме ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $200
Сделать презентационный видео ролик для сайта. (бизнес тематика) В ролике нужно будет раскрыть, что может дать сайт конкретному интересанту. Конва: - Уникальное онлайн обучение и возможность обрести высокооплачиваемую профессию. ...Видеомонтаж14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $30
Необходим скрипт отвечающий за передвижение правого меню на сайте под джумлой. Данный скрипт Данный скрипт должен работать так, при прокрутке страницы вниз, он оставляет видимым правое меню, а при появлении и "дотрагивании" до ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно подключить эквайринг LIQPAY i PAYPAL на сайте под джумлой (Joomla). Опыт обязателен. Работа срочная.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Создание 3х баннеров на слайдер. Бизнес тематика. Опыт обязателен. Бюджет 50-60 долларов. Реализация до 5 дней. Пишите, вышлю задание.Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт12 лет назад
- $70
Создать логотип и иконку для сайта бизнес тематики. Срочно (2-5 дней). Все кого заинтересует, пишите, вышлю тех задание. Покажите опыт работы. Бюджет 50-70 долларов.Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужен специалист, переверстать сайт под Джумла (Joomla) 2.5.9 Cайт сейчас на wordpress, адерсc www.trust-options.com нужно сделать качественную верстку Джумлу. Очень срочно. [email protected]HTML-верстка6 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу специалиста для удаленной работы по установке и поддержке информационного сайта. Нужна установка сайта на хороший CMS, предпочтение NetCat или UMI. Опыт работы с данными CMS обязателен. Сейчас сайт установлен на wordpress, данная CMS не ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Специалист по Prestashop Есть интернет магазин, установленный на Prestashop, версии PrestaShop™ 1.4.2.5 Дизайн официально куплен у ТМонстер. Итересует: 1. Адекватная русификация данной версии и темы. 2. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно качественно сверстать "статический" сайт. Нужно сверстать первую и вторую страницы сайта, плюс страницу отправки запроса. На всех страницах есть меню (есть пример готового меню, понятно, как его нужно сделать). Верстка должна подходить для навешивания ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста PHP, MySQL для удаленной работы по написанию и поддержке интернет магазина. Работа удаленная - любой регион Украины. Обязательные умения кандидата: - программист PHP, MySQL, HTML - реальный ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад