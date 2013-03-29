0939831000

Дизайн решение офисной парты (кресло-стол). Есть подробное ТЗ, чертеж не нужен, нужно продуктовое дизайн решение. Необходимо минимально понимать в какие материалы и цвета как в итоге будут выглядеть, уметь рисовать и очень хотеть сделать великолепно. ...