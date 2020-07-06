RUSSIAN to ENGLISH - Scientific review paper in ophthalmology/biology

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Закрыт39 заявок861 просмотр

Обзор "Болезнь Штаргардта и абиотрофия Франческетти(желтопятнистоеглазное дно): патогенетические, клинические имолекулярногенетические особенности" надо перевести не слишком красиво и

старательно, но главное без откровенных ошибок. 2500 слов. Сроки гибкие, но

желательно побыстрее, условно к 16 июля. Ставка не более чем 2,3 рубля за

слово.Для получения заказа необходимо пройти небольшоеоплачиваемое тестовое задание.

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