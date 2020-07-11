Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работы
Перевод дипломной работы с английского на русский.
Требуется перевод ужевыполненной дипломной работы, написанной простым языком, практически без
специфической терминологии по теме маркетинга в максимально сжатые сроки.Около 80 страниц.
Заявки фрилансеров
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