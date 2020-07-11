Перевод дипломной работы с английского на русский.

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт77 заявок1319 просмотров

Требуется перевод ужевыполненной дипломной работы, написанной простым языком, практически без

специфической терминологии по теме маркетинга в максимально сжатые сроки.Около 80 страниц.

5 лет назад
Translator2020
Ростислав 
58 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Жанерке
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Илья
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Юлия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Халилилло
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
Григорий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Виктория
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастаси
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Катерина
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Алексей
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Мария
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Вера
 
32 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Владислав
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
212 отзывов
5 лет назад
Дарья
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алиса
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 отзывов
5 лет назад
Екатерина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Даниэлла
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Елизавета
 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
43 отзыва
5 лет назад
Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Антон
 
41 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
259 отзывов(-1)
5 лет назад
Елеонора
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Анастасия
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 отзыва(-2)
5 лет назад
Ангелина
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
139 отзывов(-5)
5 лет назад
Олександра
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Хадижа
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Родион
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Анна
 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
месяц назад
172 отзыва
5 лет назад
Александр
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Николай
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тим
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Дарья
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Мелина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Олег
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Олена
 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
5 лет назад
Улугбек
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
40 лет
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Александра
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
122 отзыва
5 лет назад
ТОП-5
Переводы
Ольга
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ксения
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
34 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
99 отзывов(-2)
5 лет назад
Арман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Тимур
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
5 лет назад
Элдорбек
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Денис
 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
5 лет назад
Оксана
 
55 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
86 отзывов(-1)
5 лет назад
Сусанна
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
28 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
5 лет назад
Вадим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
130 отзывов(-2)
5 лет назад
Хатидже
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
49 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Алиса
 
35 лет
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
2 отзыва
5 лет назад
Юлия
 
36 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Тимур
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Инна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Переводы
Айсель
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Валентина
 
48 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 отзывов(-1)
5 лет назад
Софи
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
12 дней назад
20 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Переводы
Виктория
 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад